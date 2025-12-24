Посол Бразилии: Европа должна способствовать многополярности

Но должна делать это посредством проявления уважения, а не высокомерия, заявил Сержио Родригес дос Сантос

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Европа способна внести важный вклад в укрепление многополярного миропорядка, но должна делать это посредством проявления уважения, а не высокомерия. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Бразилии в Москве Сержио Родригес дос Сантос.

"Мы считаем, что Европа играет важную роль в многополярном мировом порядке, - отметил он. - Поэтому крайне важно, чтобы Европа могла вносить вклад в укрепление этого порядка, но не с позиции высокомерия, а уважения".

Дипломат указал на актуальность и важность участия Европы "в международной системе на равных условиях, сбалансированно, чтобы конструктивным путем содействовать стабильности системы".

"Не думаю, что в интересах международного сообщества допускать ситуацию, при которой Европа стремится навязать свое доминирование. Но в то же время Европа не должна быть слишком слабой или лишенной автономии, чтобы быть не в состоянии содействовать стабильности многополярного мира", - подчеркнул посол.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:15 мск.