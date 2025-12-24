Украина потеряла 1-2 ГВт мощности энергосистемы после взрывов 23 декабря

Сейчас общий объем мощностей страны составляет менее 20% по сравнению с показателями до 24 декабря 2022 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Украина потеряла до 2 ГВт мощности энергогенерации в результате серии взрывов утром 23 декабря, общий объем мощности мог упасть примерно до 10ГВт, что составляет менее 20% по сравнению с мощностью до 24 декабря 2022 года. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС.

Украина не публикует официальные данные о потерях в энергосистеме в результате взрывов. По открытым данным, к началу осени 2025 года ее мощность снизилась до 15-17 ГВТ, из которых около 8 ГВт приходится на атомные электростанции. После ряда серий взрывов в сентябре - ноябре мощность снизилась до 12 ГВт.

В Минобороны РФ ранее заявили, что российские войска утром 23 декабря ударили "Кинжалами" по предприятиям военно-промышленного комплекса и объектам энергетики Украины. На Украине не называли конкретные объекты, на которых произошли взрывы, однако представители администрации Ивано-Франковской области указывали, что взрыв произошел в районе Бурштынской ТЭС - крупнейшей в стране. Ее мощность до 24 февраля 2022 года составляла около 2,3 ГВт, однако ранее на ней уже происходили взрывы, что должно было привести к снижению мощности. Косвенно информацию о новых повреждениях на Бурштынской ТЭС подтвердила владеющая станцией компания ДТЭК.

На значительные потери мощности в системе указывают также масштабы отключения потребителей - более 500 тыс. абонентов в западных областях Украины.

До февраля 2022 года мощность энергосистемы Украины составляла около 56 ГВт, часть из нее шла на экспорт. Сейчас мощность составляет около одной пятой от той, что была до начала СВО, после последней серии взрывов, возможно, и менее. Для бытовых потребителей это означает отключение света во время зимы на 8-12 часов каждые сутки.