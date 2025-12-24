Погранпереход на Большом Уссурийском построят по аналогии с пунктом Кани-Курган

Сроки строительства должны быть синхронизированы с китайской стороной, отметил глава Хабаровского края Дмитрий Демешин

ХАБАРОВСК, 24 декабря. /ТАСС/. Пункт пропуска на острове Большой Уссурийский, по которому пролегает граница с Китаем в Хабаровском крае, планируют построить по аналогии с погранпереходом Кани-Курган в Амурской области. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава Хабаровского края Дмитрий Демешин.

"В начале следующего года, когда откроется финансирование Минтранса и Росгранстроя, уже пойдет следующий этап работ, то есть строительство самого перехода. Причем я попросил типовой грузопассажирский погранпереход, который уже построен в Амурской области - Кани-Курган -, перенести сюда и построить такой же здесь. Это будет легче, это будет быстрее. Сроки должны быть синхронизированы с китайской стороной. Очень рассчитываю на то, что в конце 2027 года мы погранпереход увидим", - сказал Демешин.

Он сообщил, что по строительству инфраструктуры для будущего пункта пропуска набран хороший темп. Подрядчик уложил все нижние слои дороги к погранпереходу на 52%, активно работает на участках, где возводятся мосты. "Задача как можно скорее подготовить основную дорогу к погранпереходу, чтобы можно было доставлять материалы для строительства пункта. Асфальт укладывать будем уже после того, как появится сам объект, чтобы не разрушить покрытие", - сказал Демешин.

Другой подрядчик делает отсыпку основания под фундамент пункта пропуска. Полностью уже подготовлена песчаная подушка и насыпь, в настоящее время идут приемо-сдаточные работы. "Мы планировали этот объем работ на два года, сделали, как и обещали, за полгода", - подчеркнул губернатор.

Концепция совместного освоения Большого Уссурийского была подписана в мае 2024 года в Пекине в присутствии президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. На острове планируется открытие пункта пропуска, создание туристической инфраструктуры, объектов для бизнеса.