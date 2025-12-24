Посол Бразилии: республика и РФ могут возобновить прямые рейсы

Сержио Родригес дос Сантос отметил, что это возможно при наличии спроса на такие перелеты у туристов

Редакция сайта ТАСС

Чрезвычайный и полномочный посол Бразилии в РФ Сержио Родригес дос Сантос © Георгий Чернышов/ ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Бразилия и Россия могут возобновить прямые авиаперелеты при широком спросе со стороны туристов. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Бразилии в Москве Сержио Родригес дос Сантос.

Отвечая на вопрос о том, обсуждается ли российской и бразильской сторонами запуск прямых рейсов, он обратил внимание, что ранее они существовали, однако из-за недостаточного спроса было принято решение их отменить. "Но, возможно, сейчас, с ростом числа российских туристов, приезжающих в Бразилию, ситуация изменится", - предположил посол.

Так, в подтверждение своих слов дос Сантос напомнил, что в период с 1993 по 2000 год существовал прямой рейс авиакомпании "Аэрофлот" между Москвой и Рио-де-Жанейро. "Это был еженедельный рейс с одной остановкой в бразильском городе Сальвадор из-за ограниченной дальности полета воздушного судна. Этот рейс выполнялся до 1998 года, затем были перерывы, а в 2000 году он был полностью прекращен из-за недостаточного спроса на тот момент", - уточнил дипломат.

"В 2011 году в России была авиакомпания под названием "Трансаэро". Она тоже выполняла рейсы по маршруту Москва - Рио в течение примерно трех месяцев, но затем прекратила полеты по той же причине - недостаточный спрос", - добавил он.

