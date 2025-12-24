Росрыболовство обратится в Генпрокуратуру после исследования Роскачества по икре

Выявленные нарушения касаются технологических процессов переработки и хранения на производственных мощностях компаний, закупающих рыбную продукцию, отметили в ведомстве

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Росрыболовство направит обращения в Роспотребнадзор и Генеральную прокуратуру РФ для принятия мер в отношении недобросовестных производителей и поставщиков икры, сообщили в ведомстве.

Ранее Роскачество завершило исследование икры лососевых 21 торговой марки, в ходе которого были выявлены отдельные нарушения требований качества и безопасности, при общем улучшении показателей продукции по сравнению с предыдущими годами.

"Росрыболовство направит обращения в Роспотребнадзор и Генеральную прокуратуру РФ с целью принятия мер в отношении производителей и поставщиков продукции, не соответствующей обязательным требованиям безопасности", - говорится в сообщении.

В ведомстве также сообщили, что выявленные Роскачеством нарушения касаются технологических процессов переработки и хранения на производственных мощностях компаний, закупающих рыбную продукцию для дальнейшей переработки и фасовки. "На предприятиях рыбохозяйственного комплекса, занимающихся выловом тихоокеанских лососей и выращиванием лососевых в условиях аквакультуры, а также производством продукции из собственного сырья подобных нарушений на данный момент не выявлено", - сообщили в Росрыболовстве.

Федеральное агентство по рыболовству считает, что заявления о несоответствии продукции стандартам качества должны делаться только после всесторонней и доскональной межведомственной проверки, поскольку это может привести к необоснованной нестабильности на рынке и подрыву доверия к добросовестным производителям.