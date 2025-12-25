Сбер изучает возможности кредитования под залог криптовалюты

Банк будет готов создавать инфраструктуру для запуска подобных услуг вместе с регулятором, отметил Анатолий Попов

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Сбербанк изучает возможности кредитования под залог криптовалюты, сообщил в интервью ТАСС зампред правления банка Анатолий Попов.

"Мы сейчас изучаем возможности кредитования под залог криптовалюты. В России регулирование крипторынка пока находится на начальной стадии, и мы готовы вместе с регулятором участвовать в разработке актуальных решений и создавать инфраструктуру для запуска подобных услуг. Надеюсь, что скоро мы сможем рассказать о таких сделках", - сказал он.

Также, по словам Попова, Сбер продолжил развивать финансирование на своей платформе цифровых активов. С начала года банк организовал уже более 160 выпусков ЦФА, в том числе дебютные ЦФА на недвижимость и нефть.

