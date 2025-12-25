Хуснуллин надеется на дальнейшее снижение ставки ЦБ и рост рыночной ипотеки
Редакция сайта ТАСС
07:39
обновлено 08:08
МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Тренд снижения ставки ЦБ может иметь продолжение, что окажет положительный эффект на ипотечное кредитование в России. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Мы очень надеемся, что этот тренд будет продолжаться. Мы только благодаря льготным программам в первую очередь семейной ипотеки смогли рынок удержать", - сказал Хуснуллин, отвечая на вопрос ТАСС о возможном росте доли рыночной ипотеки в РФ на фоне снижения ставки ЦБ.
Ранее Хуснуллин сообщал, что доля рыночной ипотеки в РФ упала до исторического минимума, при этом в ноябре и декабре показатель рыночной ипотеки начал увеличиваться.