Хуснуллин надеется на дальнейшее снижение ставки ЦБ и рост рыночной ипотеки

Вице-премьер РФ отметил, что ипотечный рынок удалось удержать только благодаря льготной семейной программе

Редакция сайта ТАСС

Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Тренд снижения ставки ЦБ может иметь продолжение, что окажет положительный эффект на ипотечное кредитование в России. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Мы очень надеемся, что этот тренд будет продолжаться. Мы только благодаря льготным программам в первую очередь семейной ипотеки смогли рынок удержать", - сказал Хуснуллин, отвечая на вопрос ТАСС о возможном росте доли рыночной ипотеки в РФ на фоне снижения ставки ЦБ.

Ранее Хуснуллин сообщал, что доля рыночной ипотеки в РФ упала до исторического минимума, при этом в ноябре и декабре показатель рыночной ипотеки начал увеличиваться.