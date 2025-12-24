Статья

Железобетонные риски: какие тенденции наметились на рынке недвижимости в 2025 году

Высокие ставки по ипотеке продолжают давить на спрос и цены, особенно на вторичном рынке. Потенциальные покупатели не торопятся решать свой квартирный вопрос, ожидая более выгодных условий. Продавцы, в свою очередь, не спешат выставлять квартиры на продажу в надежде на оживление рынка и подъем цен. Невысок и спрос на новостройки. Впрочем, под воздействием смягчения политики ЦБ со второй половины года число сделок начало расти. С какими результатами отрасль завершает год — в материале ТАСС

Риски затоваривания

К концу 2025 года число городов-миллионников, в которых объем построенного жилья превышает объем проданного, выросло вдвое. Как сообщает аналитический центр "Движение.ру" со ссылкой на данные Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), в среднем по России распродано 70% готового жилья (годом ранее было 77%). Безопасным для отрасли, по оценке ДОМ.РФ, считается уровень 70–80%.

В некоторых городах показатель находится на критической отметке. Антирейтинг возглавляют Краснодар (44%), Красноярск (50%) и Омск (55%). По сравнению с прошлым годом ситуация резко ухудшилась в Красноярске (минус 22 процентных пункта), Перми (-15 п.п.) и Краснодаре (-14 п.п.). Лишь в двух городах соотношение распроданности к строительной готовности сдвинулось в лучшую сторону — в Санкт-Петербурге (+1 п.п. — до 80%) и Воронеже (+1 п.п. — до 57%). В столице он остался неизменным — 94%.

"Движение ниже озвученных ДОМ.РФ норм грозит тем, что у застройщиков могут возникнуть трудности с погашением долгов по проектному финансированию из-за высокой ставки, связанной с недостаточным наполнением эскроу-счетов. То есть перестанет сходиться в плюс экономика проектов", — объясняет руководитель аналитического центра "Движение.ру" Ян Гравшин. Всего, по данным центра, нераспроданными в России остаются 68% строящегося жилья — 81,7 млн из 120,8 млн кв. м.

Пробуждение спроса

Опрошенные ТАСС отраслевые эксперты не считают снижение продаж драматическим. Как говорит коммерческий директор "Яндекс недвижимости" Евгений Белокуров, по данным сервиса "Пульс Продаж Новостроек", объем нераспроданных остатков на первичном рынке в городах-миллионниках за год практически не изменился (-0,1%). В целом, по его словам, в 2025 году активность покупателей на рынке недвижимости была даже немного выше, чем годом ранее.

Главный аналитик ЦИАН Алексей Попов также заявил ТАСС, что число сделок в новостройках по итогам года будет на уровне показателей 2024 года (558 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) против 551 тыс.). Околонулевая динамика ожидается, по его прогнозу, и на вторичном рынке.

"Этот год по числу сделок примерно соответствует прошлому, то есть без взлетов и провалов, но потенциальный спрос выше, потому что многие присматриваются к недвижимости как к самому надежному активу для сохранения средств, накопленных на депозитах. Они выходят на рынок изучить перспективы. Кто-то вошел в сделку, кто-то разочаровался в ценах и вернулся в депозит", — отмечает руководитель офиса "Новослободский" компании "ИНКОМ-Недвижимость" Денис Васильев.

Ключевая ставка и другие факторы

Евгений Белокуров указывает на несколько причин небольшого оживления на рынке, главная из которых — начавшееся с лета снижение ключевой ставки ЦБ. "На его фоне стали снижаться ставки по ипотеке, что подогрело интерес покупателей и привело к росту числа выдаваемых ипотечных кредитов. На первичном рынке число кредитов, выдаваемых в месяц, с мая по ноябрь выросло на 60%, на вторичном — на 61,1%", — говорит эксперт.

Также под влиянием смягчения политики Центробанка начала снижаться доходность банковских вкладов (максимальные ставки по ним, по данным ЦБ, снизились с начала года более чем на 6 процентных пунктов). "Вложения в недвижимость снова становятся более выгодными, и многие люди по мере окончания срока депозитов инвестируют средства в покупку жилья", — отмечает коммерческий директор "Яндекс недвижимости".

В качестве дополнительных факторов, поддерживающих активность покупателей, он называет "ожидания возможных изменений в условиях льготных ипотечных программ, в частности семейной ипотеки, скидки и спецпредложения от застройщиков на первичном рынке и готовность продавцов на вторичном рынке предоставлять скидки".

Цены и специфика столичного рынка

По данным ЦИАН, в 2025 году квадратный метр в новостройках в крупных городах России подорожал в среднем на 14% (до 186 тыс. рублей), на вторичном рынке — на 8% (до 147 тыс. рублей). Самые высокие цены — в столице.

"Средняя стоимость первичного предложения в старой Москве составляет 492,1 тыс. рублей за "квадрат". С начала года она увеличилась на 17% при сокращении объема экспозиции на 19%", — рассказал ТАСС директор направления "Новостройки" компании "ИНКОМ-Недвижимость" Валерий Кочетков. Средняя цена квадратного метра в Новой Москве выросла почти на четверть — до 302,1 тыс. рублей.

А вот на вторичном рынке Москвы цены топчутся на месте с 2022 года. Стоимость квадратного метра в таком жилье в старых границах столицы составила в ноябре 286,4 тыс. рублей (рост на 0,5%). "Такая динамика является условной. Это следствие не рыночных изменений, а пополнения экспозиции или выхода из нее более дешевых или более дорогих объектов", — комментирует руководитель аналитического центра "ИНКОМ-Недвижимости" Дмитрий Таганов.

По его словам, специфика вторичного рынка столицы заключается в том, что доля сделок с использованием заемных средств крайне мала (10% в первом полугодии, 20% — к концу второго полугодия). Оставшаяся часть финансового обеспечения — "живые деньги", полученные в том числе от продажи квартиры при альтернативной сделке.

Риск угодить в "пенсионерскую" схему

Точечное влияние на рынок недвижимости оказали и участившиеся случаи мошенничеств при продаже квартир с последующим оспариванием сделки на основании временного помутнения рассудка продавца. Некоторые из них получили широкую огласку в СМИ и заставили покупателей пересмотреть свои предпочтения.

"В ноябре в Москве и Петербурге число сделок на вторичном рынке упало на 15%, в новостройках же выросло на 4%. У такой разнонаправленной динамики есть и внутриотраслевые причины (в новостройках фиксируется ажиотажный спрос перед возможными изменениями программы семейной ипотеки), но определенный вклад шумиха в СМИ также внесла", — говорит Алексей Попов.

Юрист по недвижимости Алексей Клышин в своем Telegram-канале также обращает внимание на статистику прошлого месяца. В ноябре в столице было зарегистрировано примерно на 16% меньше договоров купли-продажи, чем в октябре, несмотря на то что в предпоследний месяц в году покупатели обычно особенно активны. "После истории с оспариванием сделки многие покупатели притормозили: стали дольше думать, чаще советоваться с юристами, откладывать авансы. Части сделок просто дали "поостыть", — пишет юрист.

Ожидания от 2026 года

Эксперты ожидают, что ключевая ставка ЦБ в следующем году продолжит снижаться. Сам регулятор прогнозирует, что в среднем в 2026 году она составит 13–15% (сегодня — 16%). Это вызовет и "удешевление ипотеки, но не резкое, а медленное и пока незначительное", считает Дмитрий Таганов. Поэтому, по его словам, взрывного спроса на вторичке не будет.

"Думаю, что сам рынок при отсутствии внешнего давления способен будет сгенерировать плюс 10–15% спроса относительно текущего года, но в целом ситуация во вторичном сегменте останется такой же", — говорит он. Роста цен на рынке вторичного жилья в следующем году эксперт не ждет.

Что касается первичного рынка, по прогнозу Валерия Кочеткова, увеличение НДС приведет к росту цен на недвижимость до 5%. "Хотя НДС напрямую и не влияет на сделки с недвижимостью, но напрямую он влияет на стройку — закупку стройматериалов, работу подрядных организаций и т.п.", — поясняет он.

Рост выдачи ипотеки на новостройки, по его мнению, также может составить 10–15%. "Правда, чтобы рынок вернулся к показателям 2024 года, нужны ключевая ставка ниже 10% и возврат льготной ипотеки для всех категорий заемщиков. Первое очень маловероятно в следующем году, второе — уже точно история без возврата. Поэтому говорить о том, что в 2026 году будет резкий рост ипотеки, не приходится", — заключает эксперт.

Евлалия Самедова