Дорогая инфляция: как Центробанк вел себя в этом году

Уходящий год стал годом планомерного снижения ключевой ставки в РФ. Совет директоров Банка России провел в 2025 году восемь заседаний, посвященных этому индикатору, и на пяти из них принял решение о его снижении. В итоге с начала лета ставка снизилась на 5 процентных пунктов: если до 9 июня она составляла 21%, то в последнюю декаду декабря — 16%. Рассказываем о том, чем были продиктованы решения Центробанка, как они отразились на экономике и какой будет политика регулятора в наступающем году

Зачем был нужен рекорд

Ключевая ставка была введена Банком России 13 сентября 2013 года (до этого в стране действовала ставка рефинансирования). Самое высокое значение ключевой ставки — 21% — было установлено на заседании 25 октября 2024 года. Тогда она была поднята сразу на 2 процентных пункта. Это решение объяснялось ростом инфляции, инфляционных ожиданий и внутреннего спроса, значительно опережавшего возможности предложения товаров и услуг. По итогам прошлого года инфляция составила 9,5%.

С тех пор Центробанк (ЦБ) РФ провел четыре заседания (в декабре 2024 года, в феврале, марте и апреле 2025 года), на которых ставка оставалась неизменной. "Текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, продолжает снижаться, хотя и остается высоким", — объясняли в Банке России весной.

С начала года рост цен действительно ускорился и составлял к концу апреля 10,3%. Регулятор сообщил тогда о решимости продолжать проводить настолько жесткую денежно-кредитную политику, насколько это будет необходимо, чтобы достичь годового показателя инфляции в 2025 году на уровне 7–8% и 4% в 2026 году.

Начало смягчения

Первое снижение ставки состоялось на заседании 6 июня — до 20%. Банк России зафиксировал замедление инфляции до 9,8%, объяснив, что ключевую роль в снижении инфляционного давления сыграло "влияние жестких денежно-кредитных условий на спрос". Как показывает статистика Национального бюро кредитных историй (НБКИ), во втором квартале 2025 года число выданных потребкредитов снизилось в 2,2 раза (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), в первом — в 2 раза.

С июня совет директоров ЦБ собирался на заседания, посвященные "ключу", еще три раза. 12 сентября ставка была снижена до 17%, в октябре — до 16,5% и наконец на последнем заседании в этом году, в декабре, — до 16%. Как сообщается в пресс-релизе Банка России от 19 декабря, "экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста". Регулятор отчитался о том, что "годовая инфляция, по оценке на 15 декабря, составила 5,8% и по итогам 2025 года ожидается ниже 6%".

Это минимальный показатель за последние пять лет, заявила на пресс-конференции по итогам декабрьского заседания глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Инфляция в ноябре, по ее словам, замедлялась даже быстрее ожиданий ЦБ, что было связано в том числе со снижением и стабилизацией цен на овощи и фрукты и бензин. "Однако по одному месяцу рано судить, разовое это замедление или проявление долговременной тенденции", — отметила она.

Критика действий ЦБ

Основные критики денежно-кредитной политики Центрального банка упрекают его в торможении экономической активности. По оценке Минэкономразвития России, прирост ВВП за январь — июль 2025 года составил 1,1% после 4,3% за 2024 год в целом. "Основная причина охлаждения экономики — замедление внутреннего спроса как потребительского, так и инвестиционного на фоне жестких денежно-кредитных условий", — говорится в прогнозе социально-экономического развития РФ, представленном министерством в сентябре.

"Обратная сторона высокой ставки — замедление роста на протяжении трех кварталов", — отмечал на ноябрьской ежегодной конференции Ассоциации российских банков (АРБ) ее исполнительный вице-президент Павел Неумывакин. По данным Росстата, рост экономики в третьем квартале составил 0,6% против 1,1% во втором квартале. По данным АРБ, Россия в октябре оказалась в тройке стран с самой высокой реальной ставкой (разница между ключевой и инфляцией) вместе с Бразилией и Египтом.

По мнению представителей АРБ, гонка за целевым показателем инфляции 4% не имеет под собой логики. "За девять лет (2000–2008 годы) ВВП РФ вырос на 82,9% (среднегодовые темпы роста — 7%), цены за этот период выросли на 161,6% (или в среднем на 13% в год)", — говорится в презентации Павла Неумывакина. Таким образом, по его словам, высокая инфляция не помешала экономическому росту и росту реальных денежных доходов населения. Последние в 2000–2008 годы выросли в 2,5 раза.

Президент АРБ Гарегин Тосунян также полагает, что инструментарий, избранный ЦБ, не работает. "Центробанк вынужден для локальной терапии применять инструменты, которые дают локальные эффекты с последующим обратным эффектом. Это похоже на лечение избыточным антибиотиком, когда организм теряет иммунитет. <…> Охлаждение кредитного рынка несовместимо с развитием экономики", — заявил он на конференции ассоциации.

Инвестиции, рост экономики и кредитный рынок

Эльвира Набиуллина признала, что инвестиционная активность в основном действительно замедляется, но подчеркнула при этом, что "в экономике в целом объем инвестиций остается вблизи исторических максимальных значений" за последние три года. Рост экономики в четвертом квартале, по ее словам, "несколько ускорился по сравнению с предыдущим", и темпы роста потребительской активности остаются высокими. "Внутренний спрос поддерживается ростом доходов населения, активизацией кредитования и бюджетными расходами", — говорится в сообщении ЦБ.

Впрочем, активизация кредитования, о которой говорит ЦБ, пока незаметна в сегменте потребительского кредитования. По данным НБКИ, в ноябре было выдано на 14,7% меньше кредитов, чем в октябре. Количество выданных кредитных карт снизилось на 16,3%. Число автокредитов сократилось за этот же период на четверть. Правда, как утверждает глава ЦБ, спрос на автомобили расширился в преддверии повышения утилизационного сбора.

В то же время некоторые участники рынка отмечают оживление на ипотечном рынке. Как сообщил ТАСС коммерческий директор девелоперской компании "Брусника" в Москве и Московской области Андрей Фатнев, "смягчение условий кредитования вернуло спрос на базовые ипотечные программы. Если в начале года доля покупателей с рыночными ипотеками была на уровне 0,5% от всего спроса, то к концу года она выросла до 10%".

Банки продолжат борьбу за вкладчиков

Одной из целей высокой ставки было увеличение привлекательности банковских вкладов — чем больше средств население держит на депозитах, тем меньшая денежная масса находится в обращении, стимулируя спрос и разгоняя инфляцию. В январе этого года максимальные ставки по депозитам, по данным ЦБ, составляли 21,7% годовых, к 1 декабря они снизились до 15,6%. "Снижение ставок приостановилось. Это поддерживает привлекательность рублевых вкладов. <…> Сберегательная активность остается на исторически высоком уровне", — сообщила Набиуллина.

Эксперты полагают, что последнее в этом году снижение ключевой ставки вряд ли резко ухудшит сложившиеся к декабрю условия по вкладам. "Скорее всего, ставки продолжат снижение умеренными темпами. В целом сегодняшнее решение по ключевой ставке соответствовало консенсусу аналитиков и не стало неожиданностью для банковского сектора, поэтому частично оно уже учитывается в доходностях по депозитам", — заявил ТАСС ведущий инвестиционный аналитик Go Invest Никита Бредихин.

Кроме того, по его мнению, "банки могут пожертвовать собственной маржинальностью в пользу привлечения клиентов". Аналогичного взгляда придерживается директор департамента торговых операций группы компаний "ГБИГ Холдингс" Дмитрий Царьков: "На рынке депозитов до конца декабря снижение ставок маловероятно. Банки продолжат борьбу за ликвидность, используя новогодние акции для привлечения долгосрочных пассивов, что позволит вкладчикам зафиксировать высокую доходность".

Снижения ставки на автопилоте не будет

Центробанк в очередной раз дал рынку вполне однозначный сигнал: ждать резкого снижения ключевой ставки не стоит: "Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели". Дальнейшие решения будут приниматься в зависимости от устойчивости ее замедления и динамики инфляционных ожиданий.

"Инерция инфляционных ожиданий и бюджетные стимулы вынуждают ЦБ сохранять ограничительную риторику, — комментирует Дмитрий Царьков. — Сформированный вектор указывает на приоритет ценовой стабильности над темпами экономического роста, что делает текущую политику максимально консервативной и последовательной".

В следующем году эксперт ожидает перехода от ужесточения к стабилизации, а при устойчивом замедлении инфляции — к постепенному смягчению во второй половине года. "Тем не менее осторожность регулятора сигнализирует о том, что период высоких ставок в 2026 году будет более продолжительным, чем рассчитывали оптимисты", — полагает он.

"Мы ожидаем продолжения цикла снижения ключевой ставки в 2026 году и снижения реальных доходностей (за вычетом инфляции), что увеличит привлекательность прочих инвестиционных инструментов. В первую очередь, снижение ставки привлечет инвесторов в акции", — добавляет Никита Бредихин. "Интерес граждан к иным формам сбережений, в том числе на фондовом рынке, растет", — подтвердила глава ЦБ.

Согласно среднесрочному прогнозу Банка России, в следующем году средняя ключевая ставка составит 13–15%. Однако, как заявила Эльвира Набиуллина, проинфляционные риски преобладают на горизонте следующего года. "Реализация этих рисков может потребовать пауз в движении ставки. Это значит, что не будет снижения в режиме автопилота", — предупредила она. И поздравила собравшихся на пресс-конференции с наступающим Новым годом.

