Китай предупредил США о последствиях пошлин на полупроводники

Официальный представитель Министерства коммерции КНР Хэ Юнцянь указала, что односторонние меры американской стороны нарушают правила Всемирной торговой организации

Редакция сайта ТАСС

ПЕКИН, 25 декабря. /ТАСС/. Китайские власти сделали Соединенными Штатам серьезное представление в связи с планами Вашингтона ввести в 2027 году тарифы на полупроводники из КНР. Как заявила официальный представитель Министерства коммерции КНР Хэ Юнцянь, Китай по официальным каналам предупредил США о последствиях.

"КНР приняла к сведению соответствующие обстоятельства и сделала Соединенным Штатам серьезное представление через механизм китайско-американских торгово-экономических консультаций", - сообщила она на брифинге, комментируя планы Вашингтона.

По словам официального представителя, Пекин не признает результаты расследования по статье 301 Закона о торговле от 1974 года, наделяющего президента США правом на контрмеры при негативных действиях других стран в торгово-промышленной сфере, в отношении китайских полупроводников и выступает категорически против введения связанных с этим тарифов. Она добавила, что такие односторонние меры Вашингтона нарушают правила Всемирной торговой организации и подрывают международный экономический порядок, наносят вред глобальным цепочкам поставок, ущемляют интересы американских предприятий и потребителей.

"В итоге США наносят ущерб как себе, так и другим. Китай настаивает, чтобы они незамедлительно скорректировали свои ошибочные методы и отказались от указанных мер", - подчеркнула Хэ Юнцянь.

Официальный представитель отметила, что Китай готов решать такие проблемы на основе принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, путем равноправного диалога и консультаций с американской стороной. "Если Соединенные Штаты будут и впредь наносить ущерб интересам КНР, мы решительно примем необходимые меры, будем твердо защищать свои законные права и интересы", - подытожила она.

Ранее аппарат представителя США на торговых переговорах сообщил, что американская сторона планирует с 23 июня 2027 года ввести тарифы на полупроводники из Китая, пока не облагаемые пошлинами. Вашингтон собирается объявить ставку не менее чем за 30 дней до указанной даты.