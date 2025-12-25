Росатом получает сигналы о готовности США к сотрудничеству по энергии с ЗАЭС

Они поступают через МАГАТЭ и зарубежных партнеров

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Росатом получает сигналы через Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и других международных партнеров о готовности США к сотрудничеству по электроэнергии, которую после запуска будет производить Запорожская АЭС. Об этом журналистам сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев.

По его словам, Росатом готов к международному сотрудничеству по направлению энергии с Запорожской АЭС крупным энергопотребителям.

"Напрямую Росатом в переговоры с американцами не вовлечен, но опосредованно, в том числе и через международное агентство МАГАТЭ, через наших зарубежных партнеров мы получаем сигналы о готовности выстроить такое сотрудничество", - сказал Лихачев.

Однако, напомнил глава Росатома, это станет возможным только после того, "как наступит мир, и как мы придем к консенсусу по решению всех задач специальной военной операции".