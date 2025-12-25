Лихачев подтвердил пуск АЭС "Аккую" в Турции в 2026 году

По словам главы Росатома, госкорпорация все делает для того, чтобы это произошло

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Физический и энергопуск первого блока АЭС "Аккую" запланирован на 2026 год, подтвердил журналистам глава Росатома Алексей Лихачев.

"Мы целимся на следующий год", - сказал Лихачев, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Ранее глава турецкого Минэнерго Алпарслан Байрактар сообщил о планах на запуск первого реактора АЭС "Аккую" в 2026 году.

Глава Росатома напомнил, что стройка АЭС "Аккую" подверглась наиболее негативному воздействию всех рестрикций и санкций в адрес России. "Это и разрушение системы платежей, и отказ поставщиков, уже изготовивших оборудование, еще раз подчеркну, конкретно "Сименса", от поставки уже оплаченного изготовленного оборудования на станцию. Поэтому мы на ходу, "с колес", импортозамещались российскими решениями и решениями из дружественных стран. С учетом замороженных денег, $2 млрд нам так и не вернули, мы вынуждены были искать дополнительные источники финансирования, искать механизм доведения этих денег непосредственно до площадки, до турецких поставщиков, потому что там задействовано огромное количество турецких и компаний, и людей в этой стройке", - рассказал Лихачев, подчеркнув, что "такой санкционной мясорубки не переживала ни одна стройка Росатома".

Тем не менее, заверил глава Росатома, госкорпорация делает все, чтобы запуск произошел в 2026 году.

Об АЭС "Аккую"

АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция в Турецкой Республике, сооружается госкорпорацией "Росатом". Проект АЭС "Аккую" включает четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения 3+. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1 200 МВт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").