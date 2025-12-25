Шохин: Путин призвал к справедливому решению спора маркетплейсов и банков

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей добавил, что схожего мнения придерживается и глава ЦБ Эльвира Набиуллина

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на встрече с бизнесом призвал к справедливому решению спора между маркетплейсами и банками. Об этом этом журналистам заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

"Президент призвал дружить, искать справедливые решения на основе справедливой же конкуренции. И глава Центрального банка подтвердила, что она тоже выступает за то, чтобы найти баланс интересов и допустить с одной стороны банки к работе по программам лояльности на любых маркетплейсах, во-первых, ну и во-вторых, чтобы не лишать маркетплейсы тех конкурентных преимуществ, которые у них есть по другим направлениям", - сказал Шохин.