Шохин: Путин призвал к справедливому решению спора маркетплейсов и банков
10:33
обновлено 11:00
МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на встрече с бизнесом призвал к справедливому решению спора между маркетплейсами и банками. Об этом этом журналистам заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
"Президент призвал дружить, искать справедливые решения на основе справедливой же конкуренции. И глава Центрального банка подтвердила, что она тоже выступает за то, чтобы найти баланс интересов и допустить с одной стороны банки к работе по программам лояльности на любых маркетплейсах, во-первых, ну и во-вторых, чтобы не лишать маркетплейсы тех конкурентных преимуществ, которые у них есть по другим направлениям", - сказал Шохин.