Статья

Технологический прорыв, подготовка кадров и низкая безработица. Заявления Путина

Внедрение искусственного интеллекта является более прорывной технологией, чем освоение космоса, отметил президент

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Бобылев/ POOL/ ТАСС

Ближайшие 10-15 лет станут временем крупнейшего технологического прорыва в мировой истории, заявил президент России Владимир Путин на заседании Госсовета.

Он отметил, что подготовка кадров для экономики остается одним из важнейших вопросов для развития страны. Глава государства также сообщил об исторически низком уровне безработицы в России.

ТАСС собрал ключевые заявления российского лидера.

О безработице

Безработица в России снизилась до 2,2%: "Это очень высокий показатель занятости и исторически низкая безработица".

В целом по стране безработица среди молодежи всегда чуть повыше: "Но и здесь есть положительные сдвиги. Безработица среди граждан до 34 лет так же устойчиво снижается и в 2024 году составила 3,8%".

Начиная с 2022 года в экономику вовлечено дополнительно порядка 2,6 млн человек: "Это хороший позитивный показатель".

О технологическом прорыве и искусственном интеллекте

Ближайшие 10-15 лет станут временем "колоссальной технологической трансформации, стремительного развития искусственного интеллекта": "Это крупнейший технологический прорыв, которого, пожалуй, еще мировая история не знала".

Внедрение искусственного интеллекта является более прорывной технологией, чем освоение космоса: "Искусственный интеллект намного, просто намного более прорывная, всеохватывающая, как еще говорят, сквозная технология, она быстро завоевывает все сферы жизни, автоматизирует решения огромного числа задач".

Искусственный интеллект "будет постепенно заменять работников начальных ступеней, в том числе креативного и даже интеллектуального труда": "Расширение использования искусственного интеллекта в производственных процессах будет не только замещать отдельные операции, а значит и сотрудников, но и, как уже сказал, создавать новые рабочие места - такие, которые требуют умения ставить задачи и работать с данными, обладать инженерным мышлением, брать на себя ответственность".

Школьников нужно учить критически оценивать результаты работы искусственного интеллекта, сохранив фундаментальные основы образования.

Умение человека работать в команде становится "конкурентным преимуществом" перед искусственным интеллектом.

О подготовке кадров