В Заполярье финансирование нацпроектов вырастет более чем на 10%

Средства уже заложены и в федеральный, и в региональный бюджеты, сообщила первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко

Редакция сайта ТАСС

МУРМАНСК, 25 декабря. /ТАСС/. Власти Мурманской области направят на выполнение национальных проектов в регионе в 2026 году порядка 10,4 млрд рублей, что на 10% больше, чем годом ранее, несмотря на дефицитный бюджет. Об этом в интервью ТАСС сообщила первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

"На реализацию нацпроектов в 2025 году в Мурманской области выделили более 9 млрд рублей. В 2026 году мы планируем направить на нацпроекты еще больше - около 10,4 млрд рублей. Эти средства уже заложены и в федеральный, и в региональный бюджеты", - сказала Демченко.

Она отметила, что несмотря на непростой бюджет, были сохранены все социально значимые запланированные объекты и программы. "Благодаря работе, проделанной в этом году и ранее, мы обеспечили существенное повышение уровня качества жизни в наших опорных городах. Уже сейчас он оценивается в 27% при плане на 2025 год в 9,7%", - добавила Демченко.