Профильный комитет СФ в 2026 году рассмотрит законы по обращению с отходами

Председатель комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных также сообщил, что обратился к регионам с просьбой "не откладывать закупку базовой инфраструктуры для ТКО и техники на конец года"

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в начале 2026 года оперативно рассмотрит законы, направленные на обеспечение чистоты контейнерных площадок и регулирование обращения со строительными отходами. Об этом сообщил председатель комитета Александр Двойных.

"Законодательное регулирование системы обращения с ТКО будет продолжено в 2026 году. <...> Комитет готов в начале 2026 года максимально быстро рассмотреть важнейшие для регионов законы, направленные на обеспечение чистоты контейнерных площадок и регулирование обращения со строительными отходами", - написал он в своем Telegram-канале.

Сенатор также сообщил, что обратился к регионам с просьбой в 2026 году "не откладывать закупку базовой инфраструктуры для ТКО и техники на конец года". "Чтобы жители в ближайшее время почувствовали улучшение качества предоставляемых услуг", - добавил Двойных.

Ранее пресс-служба заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Патрушева сообщала, что в РФ в 2026-2027 годах предполагается создание 164 объектов обращения с отходами. По словам Патрушева, для каждого региона была сформирована потребность в спецтехнике, контейнерах и площадках, а затем утверждены соответствующие планы закупок.