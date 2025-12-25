Минцифры: в России в 2022-2025 годах выявили почти 1 млн фишинговых ресурсов

Около 400 тыс. из них были связаны с запрещенным контентом

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Практически миллион фишинговых ресурсов выявили в России с 2022 по 2025 год, следует из статистики Минцифры России по состоянию на 18 декабря.

За это время, согласно собранным данным, было найдено 988 тыс. вредоносных ресурсов. Связанных с запрещенным контентом выявили почти 400 тыс. ресурсов, с деструктивным - порядка 150 тыс. У более 37 тыс. были выявлены нарушения законодательства в области персональных данных.

С целью блокировки фишинговых ресурсов было направлено уже почти 800 тыс. обращений в различные ведомства - более 302 тыс. и 139 тыс. в Генпрокуратуру и Роскомнадзор, а также свыше 99 тыс. в ЦБ РФ, 140 тыс. - в ФНС, 76 тыс. - в НКЦКИ при ФСБ РФ, более 29 тыс. - в МВД, более 9 тыс. - в центр "Доменный патруль".

Специалисты компании Bi.Zone ранее сообщали ТАСС, что число фишинговых ресурсов в 2025 году снизилось в 1,5 раза, и снижение - это тренд, который отмечен во всех доменных зонах. Мощности компании позволили выявить в 2025 году 179 тыс. вредоносных ссылок при 350 тыс. годом ранее, а также 134 тыс. доменов.

Отраслевой центр государственной системы обнаружения и противодействия компьютерным атакам (ГосСОПКА) на 16 декабря обработал чуть более 204 тыс. инцидентов, почти 26 тыс. подтвержденных инцидентов были закрыты, также следует из статистики Минцифры.