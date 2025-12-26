Сбер намерен увеличить сеть офисов в Индии на 10 новых точек в ближайшие годы

Это позволит повысить скорость и качество обслуживания клиентов, сообщил зампред правления банка Анатолий Попов

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Сбербанк рассчитывает увеличить сеть своих офисов в Индии на 10 новых точек в ближайшие несколько лет, сообщил в интервью ТАСС зампред правления банка Анатолий Попов.

"Сбер видит большой потенциал на индийском направлении, мы продолжаем развивать бизнес в этой стране. В ближайшие несколько лет мы планируем увеличить сеть офисов Сбера в Индии минимум на 10 новых точек. Это позволит повысить комфорт и скорость обслуживания клиентов в этой дружественной стране", - сказал он.

Попов подчеркнул, что для филиала Сбера в Индии это был результативный год. "Большая часть платежей проводится в нацвалютах. За год число клиентов, открывших расчетные счета в рупиях в Сбере, выросло в 3,5 раза. Мы помогаем индийскому и российскому бизнесу налаживать сотрудничество - в перечне партнеров, с которыми мы ведем переговоры и которые готовы поставлять товары в Россию, сейчас 6 000 индийских компаний, и этот список постоянно пополняется", - отметил он.

