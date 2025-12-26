Доля кредитов по плавающей ставке в Сбере в 2025 году достигла рекорда в 70-75%

На показатель влияет "наметившийся тренд на снижение ключевой ставки", отметил зампред правления банка Анатолий Попов

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Доля кредитов, выданных под плавающую ставку, в 2025 году находилась на рекордно высоком уровне в 70-75%, сообщил в интервью ТАСС зампред правления банка Анатолий Попов.

"Наметившийся тренд на снижение ключевой ставки влияет на долю кредитов, выданных под плавающую ставку. В 2025 году этот показатель находился на рекордно высоком уровне - 70-75%", - рассказал Попов.

По его словам, оживление инвестиционного кредитования в России связано с темпами снижения ключевой ставки. "Сейчас это самый важный фактор. По нашим оценкам, оптимальная ключевая ставка для возобновления инвестиционных программ для предприятий находится на уровне 10-12%. При этом часть проектов предприятия могут начать реализовывать при ключевой ставке на уровне 12-14%", - отметил он.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск.