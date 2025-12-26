ФТС РФ запустит пилотный обмен электронными данными СИТЕС с Китаем

Проект начнет работу в 2026 году

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Механизм "единого окна" по обмену электронными данными из сертификатов СИТЕС с Китаем будет пилотно запущен в 2026 году, сообщил в интервью ТАСС заместитель руководителя ФТС России Алексей Тимофеев.

"Достигнута договоренность о пилотном запуске в рамках механизма "единого окна" обмена электронными данными из сертификатов СИТЕС в 2026 году. В настоящее время ведется работа по технической реализации указанного обмена", - сказал он.

Тимофеев также отметил, что с таможенной службой КНР реализуется целый комплекс совместных проектов, направленных на упрощение таможенных процедур. "Это взаимное признание института уполномоченного экономического оператора, "зеленый коридор", обмен информацией о таможенной стоимости товаров", - уточнил он.

Проекты "зеленый коридор" и упрощенный таможенный коридор также реализуются с таможенными службами Турции, Азербайджана, Ирана, Узбекистана и Таджикистана.