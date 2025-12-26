На ЗАЭС заявили о технической способности обеспечить энергией майнинговые фермы

Мощности хватит на снабжение и населения региона, и промышленных объектов, сообщила директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина

Редакция сайта ТАСС

Запорожская АЭС © Эрик Романенко/ ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 26 декабря. /ТАСС/. Запорожская АЭС технически способна обеспечить электроэнергией майнинговые фермы. Мощности станции хватит на снабжение и населения региона, и больших промышленных объектов, сообщила ТАСС директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

"С технической точки зрения ЗАЭС действительно может обеспечивать электроэнергией различные промышленные объекты, включая майнинговые фермы. С учетом, что станция большая, ее мощности с лихвой хватит на обеспечение потребностей населения региона и безопасности самой станции. Поэтому, повторюсь, чисто технически - майнинговые фермы, которые нуждаются в большом количестве энергии, могут быть потребителями ЗАЭС", - сказала Яшина.

Однако ключевое условие для возобновления генерации электроэнергии ЗАЭС - прекращение военных действий и гарантии безопасности, подчеркнула собеседница агентства.

25 декабря глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что госкорпорация готова к международному сотрудничеству по направлению энергии с Запорожской АЭС крупным энергопотребителям в рамках коммерческой деятельности, том числе, центрам обработки данных, майнинговым фермам или перерабатывающим предприятиям. Он акцентировал, что Росатом получает сигналы через Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и других международных партнеров о готовности США к сотрудничеству по электроэнергии, которую после запуска будет производить Запорожская АЭС.