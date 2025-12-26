Торгпред РФ: председательство Индии в БРИКС укрепит взаимодействие с Россией

Андрей Соболев отметил, что в 2026 году основной акцент будет на реализации договоренностей, которые были достигнуты по итогам визита российского лидера Владимира Путина в Нью-Дели и российско-индийского бизнес-форума

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 декабря. /ТАСС/. Председательство Индии в БРИКС в 2026 году станет дополнительным стимулом для интенсификации российско-индийского взаимодействия. Об этом ТАСС заявил торговый представитель РФ в Нью-Дели Андрей Соболев.

"В 2026 году ожидается продолжение активных российско-индийских контактов на различных уровнях. Дополнительным стимулом для интенсификации диалога станет председательство Индии в БРИКС в предстоящем году, что создает благоприятный фон для расширения торгово-экономической кооперации между странами", - сказал он.

По его словам, в 2026 году основной акцент будет сделан на практической реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита президента РФ Владимира Путина в Индию и российско-индийского бизнес-форума в Нью-Дели, а также на более активном вовлечении бизнеса в конкретные проекты. "В этом контексте важную роль играет регулярный диалог с деловыми ассоциациями", - подчеркнул Соболев.

Важной частью работы в 2026 году станет участие российских и индийских компаний в конгрессно-выставочных и деловых мероприятиях, запланированных как в России, так и в Индии. В числе ключевых торгпред РФ в Нью-Дели назвал "ИННОПРОМ", Петербургский международный экономический форум, Восточный экономический форум, а также специализированные форумы, такие как "БИОПРОМ" и Форум будущих технологий. "Со стороны Индии значимый интерес для развития отраслевого диалога представляет широкая номенклатура профильных мероприятий, ближайшими из которых являются авиасалон "Wings India", на котором планируется представление трех натурных образцов российских самолетов, а также одно из ключевых ежегодных конгрессно-выставочных мероприятий в области энергетики - India Energy Week", - отметил Соболев. Отдельное внимание планируется уделять продолжению активного участия в региональных инициативах, добавил он.

"В целом, 2026 год рассматривается как важный этап для углубления российско-индийского сотрудничества, перехода от рамочных договоренностей к реализации конкретных инициатив и формированию устойчивых кооперационных связей между бизнес-сообществами двух стран", - заключил торговый представитель России в Индии.