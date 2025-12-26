Новая банкнота в 1 тыс. рублей может появиться в широком обороте в 2026 году

Зампредседателя Банка России Сергей Белов ожидает, что это может произойти к концу года

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Банк России допускает, что новая банкнота в 1 тыс. рублей появится в широком обращении уже в конце 2026 года. Об этом заявил на брифинге заместитель председателя Банка России Сергей Белов.

"В связи с тем, что это уже третья новая банкнота, которую мы выпускаем, сейчас уже этот процесс налажен, пойдет, скорее всего, быстрее. Поэтому будем надеяться может и в конце 2026 года банкноты появятся в широком уже обращении", - сказал Белов.

По его словам, в ближайшее время ЦБ выдаст банкам новые банкноты в 1 тыс. рублей, настройка оборудования может занять от года до полутора лет.

Банк России презентовал обновленную банкноту в 1 тыс. рублей, лицевая сторона осталась без изменений, на ней изображен Нижегородский кремль, а оборотная - получила новый дизайн с изображением теплохода на подводных крыльях "Метеор", Дворца земледельцев и Саратовского автомобильного моста через Волгу.

26 декабря Банк России проводит брифинг, посвященный обновленной банкноте номиналом 1 тыс. рублей.

В сентябре глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина говорила, что совет директоров регулятора концептуально одобрил дизайн обновленной банкноты номиналом 1 тыс. рублей. Художники Банка России и Гознака уже работают над эскизным проектом, идет подготовка к презентации банкноты. В ходе разработки дизайна были учтены предложения, предпочтения граждан, итоги онлайн-голосования.