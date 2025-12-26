Банк России обсуждает разработку новой банкноты в 500 рублей

Даты голосования определят в 2026 году

Редакция сайта ТАСС

Заместитель председателя Банка России Сергей Белов © Владимир Гердо/ ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Банк России пока обсуждает подходы к разработке новой банкноты в 500 рублей, определится с подходами в 2026 году. Об этом заявил на пресс-конференции заместитель председателя Банка России Сергей Белов.

"По голосованию могу сказать, что мы сейчас как раз обсуждаем подходы к разработке новой банкноты (в 500 рублей - прим. ТАСС). О дальнейших шагах мы сможем сообщить чуть позже", - сказал он, отметив, что, скорее всего, это произойдет уже в новом году.

Онлайн-голосование за символы для новой банкноты в 500 рублей стартовало 1 октября и должно было завершиться 14 октября 2025 года. Однако 12 октября Банк России отменил голосование из-за множественных попыток "техническими средствами увеличить количество голосов за некоторые объекты". В ЦБ отметили, что новые даты голосования будут объявлены позже.

Группа депутатов Госдумы во главе с вице-спикером палаты парламента Анной Кузнецовой ("Единая Россия") обратилась в Центробанк с предложением провести опрос среди граждан, чтобы узнать их мнение о целесообразности замены символа на банкноте в 500 рублей. "Если будет новое голосование, то предлагаем включить пункт: "Нужно ли менять изображение на купюре?". Возможно, большинство людей устраивает сегодняшнее изображение. И это для всех облегчит задачу. И даст время более качественно подготовиться к решению этого вопроса", - написала Кузнецова в Telegram-канале.