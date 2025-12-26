ЦБ не планирует массовое внедрение полимерных банкнот

Такие денежные средства хуже защищены от подделки, отметил зампредседателя Банка России Сергей Белов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Полимерные банкноты менее защищены от подделки, массовый выпуск таких денег не планируется. Об этом заявил на пресс-конференции заместитель председателя Банка России Сергей Белов.

"Думаю, что банкноты высокого номинала у нас довольно-таки устойчивы к различным воздействиям, поэтому необходимости в том, чтобы переходить на полимерные изделия у нас точно нет. Те выпуски, которые были, это касалось памятных банкнот. Они выпускались в небольшом количестве. Кроме того, могу сказать, что полимерные банкноты менее защищены с точки зрения подделок, исходя из технологии производства", - сказал он, подчеркнув, что бумажные деньги больше подходят для наличного обращения в РФ.