Новая банкнота в 1 тыс. рублей будет появляться во всех регионах равномерно

В первую очередь такие купюры будут получать банки
09:23
обновлено 09:38

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Банкнота номиналом в 1 тыс. рублей с обновленном дизайном будет поступать в регионы равномерно. Первые купюры появятся в банках, заявил на пресс-конференции заместитель председателя Банка России Сергей Белов.

"У нас приоритетов нет. Банкнота будет поступать во все регионы Российской Федерации равномерно. <…> Конечно, в первую очередь банкнота появится в банках", - сказал он. 

