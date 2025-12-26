На горном курорте Сочи ожидают загрузку до 90% в период новогодних праздников

По словам заместителя генерального директора курорта Сергея Глебова, на текущий момент гостиницы забронированы более чем на 65%

СОЧИ, 26 декабря. /ТАСС/. Загрузка отелей горнолыжного курорта "Красная Поляна" в Сочи достигнет 90% в период новогодних каникул с 31 декабря по 11 января, сообщил журналистам заместитель генерального директора курорта Сергей Глебов. На текущий момент гостиницы забронированы более чем на 65%.

26 декабря курорт "Красная Поляна" традиционно первым открыл трассы для катания, дав старт горнолыжному сезону в Сочи. Однако из-за теплой погоды и недостаточного количества снега сочинские горнолыжные курорты перенесли открытие сезона катания с начала и середины декабря на конец месяца. Так, в прошлом году горнолыжный сезон стартовал на "Красной Поляне" на 20 дней раньше - 6 декабря.

"Ожидается, что ближе к праздничным датам загрузка вырастет до 90%. Динамика бронирования остается стабильной", - сказал Глебов.

Как уточнили в пресс-службе курорта, в настоящий момент загрузка курорта на новогодние праздники составляет более 65%, при этом пиковый спрос приходится на даты с 31 декабря 2025 года по 5 января 2026 года - он приближается к отметке 75%. Благодаря продолжительным новогодним каникулам в 2025 году число бронирований с заездом после 5 января увеличилось на 15%, добавили в пресс службе.

В 2024 году курорт посетили 1,5 млн человек, в текущем году здесь зафиксировали рост турпотока на 5%.

Об отдыхе в Сочи

Сочи - один из самых популярных российских курортов, в 2024 году его посетили рекордные 8 млн туристов. По прогнозам экспертов, к 2030 году турпоток в Сочи будет достигать 10 млн человек.

Летом в Сочи гости предпочитают морской и санаторно-курортный отдых в прибрежной зоне. В зимний период наиболее популярными среди туристов являются сочинские горнолыжные курорты - "Красная Поляна", "Роза Хутор" и "Газпром Поляна", которые были созданы во время подготовки к проведению XXII Олимпийских зимних игр 2014 года.