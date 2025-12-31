В России повышается НДС до 22% и ужесточаются правила для малого бизнеса

Нововведения в Налоговый кодекс также отменяют освобождение от налога на добавленную стоимость операций и услуг, связанных с обслуживанием банковских карт, а также передачей и обработкой данных между участниками расчетов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Закон, вносящий изменения в Налоговый кодекс, вступил в силу с 1 января 2026 года. Нововведения затрагивают как бизнес, так и доходы физических лиц.

Так, начинает работать поэтапное снижение порога выручки для малого бизнеса, после которого предприниматели на упрощенной и патентной системах налогообложения обязаны платить НДС. Снижение будет постепенным: с 2026 года порог составит 20 млн рублей, с 2027 года - 15 млн рублей, а с 2028 года - 10 млн рублей. Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью ТАСС заявлял, что мера принимается для пресечения незаконных схем минимизации налогов и "дробления" бизнеса, а не для сбора дополнительных средств.

Кроме того, закон отменяет освобождение от НДС операций и услуг, связанных с обслуживанием банковских карт, а также передачей и обработкой данных между участниками расчетов (процессинг, эквайринг). При этом, статс-секретарь, замминистра финансов Алексей Сазанов на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам сообщал, что отмена льготы по НДС для операций и услуг, связанных с обслуживанием банковских карт, не приведет к серьезному удорожанию этих услуг.

Новый закон устанавливает для букмекерских контор и тотализаторов налоговую ставку в размере 7% от налоговой базы (разница между принятыми ставками и выплаченными выигрышами). Также доходы от азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах облагаются налогом на прибыль по ставке 25%. По словам Силуанова в интервью ТАСС, предложенные изменения направлены на повышение прозрачности игорного бизнеса, который традиционно имеет высокие обороты и низкую налоговую отдачу.

Кроме того, корпоративные выплаты до 1 млн рублей, которые компании по своей инициативе могут дать своим сотрудникам при рождении детей, не будут облагаться налогом. До принятия закона предельная сумма такой выплаты, которая не облагалась налогом на доходы физических лиц (НДФЛ), составляла 50 тыс. рублей.

Для IT-организаций тариф страховых взносов составляет 15% в пределах величины базы для их исчисления и 7,6% с сумм сверх этой величины.

Изменения для иноагентов

Вступает в силу закон, ужесточающий для иностранных агентов налоговые условия, в том числе устанавливающий для них единую ставку НДФЛ в размере 30%. Также недоступно получение налоговых вычетов на долгосрочные вложения (инвестиции), освобождение от налогообложения доходов от продажи активов, доходов при дарении и наследовании.

Кроме того, ограничивается возможность использования налоговых преференций организациям, имеющим статус иноагента, и организациям с прямой или косвенной долей участия иноагентов в уставном капитале от 10%. В частности, имеющим такой статус организациям будет запрещено применять пониженные ставки по налогу на прибыль и пользоваться правом освобождения от налогообложения доходов в виде безвозмездно полученного имущества (имущественных прав).

НДС

Документ увеличивает общую ставку НДС с 20% до 22%, при этом сохраняется льготная ставка 10% для основных продуктов питания, лекарств, детских и других товаров.