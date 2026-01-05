ГОСТ на pet-friendly туризм планируется утвердить в 2026 году

Роскачество также намерено утвердить национальный стандарт на устойчивый или ответственный туризм

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Роскачество в 2026 году планирует утвердить ГОСТы на pet-friendly и устойчивый туризм. Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель организации Максим Протасов.

"В следующем году у нас на повестке - утверждение двух действительно значимых и современных стандартов. Первый - это ГОСТ, регламентирующий критерии для размещения с домашними животными, pet-friendly туризм. Мы видим огромный запрос со стороны путешественников, и бизнес должен понимать, что под этим подразумевается не просто формальное разрешение, а целый комплекс условий: от специального оснащения номеров до продуманной инфраструктуры на территории", - рассказал он.

Второй национальный стандарт, который планируется утвердить, это ГОСТ на устойчивый или ответственный туризм. Он будет включать критерии по бережному отношению к окружающей среде, минимизации экологического следа, поддержке локальных сообществ и сохранению культурного наследия.

"Мы ожидаем, что оба этих ГОСТа будут утверждены в следующем году, задав новые, актуальные ориентиры для всей индустрии гостеприимства", - почеркнул Протасов.

