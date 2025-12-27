Ространснадзор в 2025 году выявил более 5 тыс. нарушений на ж/д инфраструктуре

Глава федеральной службы Виктор Гулин добавил, что было проведено 70 проверок

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Ространснадзор за январь - ноябрь 2025 года выявил более 5 тыс. нарушений на железнодорожной инфраструктуре и проинспектировал 70 объектов, сообщил в интервью ТАСС глава федеральной службы Виктор Гулин.

"За девять месяцев 2025 года проведено 70 проверок объектов инфраструктуры, выявлено более 5 тыс. нарушений", - сказал он.

По словам Гулина, действует строгий контроль через систему лицензирования перевозчиков, а также внедряются современные методы надзора. С 2023 года работают электронные сервисы для самообследования перевозчиков, а с 2024 года введена система оценки их добросовестности.

"С октября этого года мы получили доступ к системам РЖД для дистанционного контроля технического состояния вагонов", - добавил он.

Полный текст интервью будет опубликован 30 декабря в 09:30 мск.