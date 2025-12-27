Ространснадзор выявил более 16 тыс. нарушений на дорогах в 2025 году

К административной ответственности привлекли 2 162 юридических и должностных лица

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Более 16 тысяч нарушений состояния дорожного покрытия и почти 4,6 тыс. нарушений содержания трасс в зимний период выявил Ространснадзор за девять месяцев 2025 года в ходе масштабной проверки. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава ведомства Виктор Гулин.

Он отметил, что в результате более 3 тыс. обследований, охвативших свыше 350 тыс. км дорожного полотна, было выявлено свыше 2 тыс. незаконных съездов. Кроме того, к административной ответственности было привлечено 2 162 юридических и должностных лица.

"Выявлено более 16 тысяч нарушений состояния покрытия, более 2 тысяч незаконных съездов и почти 4,6 тысячи нарушений содержания дорог в зимний период. К административной ответственности привлечено 2 162 юридических и должностных лиц", - сказал он.

"Но главное - мы активно работаем на предупреждение нарушений. Проведено более 3,5 тысячи информационных мероприятий, объявлено почти 2,5 тысячи предостережений, организовано более 3 тысяч консультаций для владельцев дорог. Такой комплексный подход позволяет не только наказывать за нарушения, но и предотвращать их появление в будущем через обучение и информирование", - подчеркнул глава Ространснадзора.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:30 мск 30 декабря.