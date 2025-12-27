В РФ в 2025 году открыли больше 250 месторождений твердых полезных ископаемых

При этом за 11 месяцев прирост запасов угля был более чем в семь раз выше, чем в 2024 году, сообщил глава Минприроды Александр Козлов

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. В 2025 году в России, по предварительным данным, открыто 251 месторождение твердых полезных ископаемых. При этом за 11 месяцев прирост запасов угля был более чем в семь раз выше, чем в 2024 году. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава Минприроды РФ Александр Козлов.

"Открыто 251 месторождение твердых полезных ископаемых, 210 из них - месторождения россыпного золота. Прирост запасов за 11 месяцев по углю составил 768,4 млн тонн, это уже в несколько раз превышает уровень прошлого года - 102 млн. тонн", - отметил он.

По золоту прирост пока составил 542 тонны, что "несколько меньше прошлогодних показателей". Окончательные итоги будут известны в начале 2026 года, заключил министр.

