Ховалыг: ВРП Тувы за год вырос почти на 10% благодаря инвестпроектам

В республике активно развивалась строительная отрасль, отметил глава региона

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Валовой региональный продукт (ВРП) Тувы за 2025 год вырос на 9,8%, в абсолютном выражении ВРП республики приблизится к 149,4 млрд рублей. Произошло это благодаря реализации инвестпроектов, росту потребительского спроса и деловой активности, сообщил в интервью ТАСС глава региона Владислав Ховалыг.

"2025 год характеризуется стабильностью и положительной динамикой по ключевым макроэкономическим показателям. По предварительным итогам валовой региональный продукт Тувы вырос на 9,8%, а в абсолютном выражении ВРП республики приблизится к 149,4 млрд рублей. Этот результат обеспечен совокупным эффектом от реализации инвестиционных проектов, роста потребительского спроса и деловой активности", - сообщил Ховалыг.

За последний год в регионе активно развивалась строительная отрасль. За 11 месяцев 2025 года введено более 439,7 тыс. кв. м жилья, что на 22% больше введенного объема жилья за 2024 год. Также в регионе крупные корпорации пришли работать на месторождениях лития на Тастыге ("Эльбрусметалл-литий", входит в госкорпорацию "Ростех") и меди на Ак-Суге ("Перспективные горнорудные проекты").

Полный текст интервью будет опубликован 29 декабря в 08:00 мск.