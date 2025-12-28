Аккредитацию Россельхозцентра перенесли на 2030 год

Инициатором смещения сроков аккредитации выступила группа депутатов Госдумы во главе с вице-спикером и бывшим министром сельского хозяйства Алексеем Гордеевым

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Крайний срок аккредитации определяющего качество семян ФГБУ - Российского сельскохозяйственного центра - перенесли с марта 2026 года на 2030 год. Закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Россельхозцентр был создан в соответствии с законом "О семеноводстве" в 2023 году. Однако пока он так и не был аккредитован в качестве испытательной лаборатории, что необходимо для полноценного функционирования, предусмотренного законом.

Инициатором смещения сроков аккредитации выступила группа депутатов Госдумы во главе с вице-спикером и бывшим министром сельского хозяйства Алексеем Гордеевым. Парламентарии поясняли, что процедура довольно дорогостоящая, и ее ускорение может привести к сокращению числа местных филиалов Россельхозцентра, что лишит смысла сам процесс, сделав услуги учреждения малодоступными для аграриев.

Закон вступает в силу с 1 марта 2026 года.