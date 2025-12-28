Медицина, экология, соцгарантии и Донбасс. Какие новые законы подписал Путин
Редакция сайта ТАСС
13:16
обновлено 14:07
Президент России Владимир Путин подписал пакет законодательных изменений, затрагивающих бизнес, социальную сферу, здравоохранение, экологию и развитие новых регионов.
ТАСС собрал основные тезисы из документов.
Ключевые законодательные изменения
- Срок выдачи лицензий на розничную продажу алкоголя сокращен до 15 рабочих дней с возможным продлением не более чем на 25 рабочих дней.
- Введены штрафы для операторов связи за обслуживание абонентов по sim-картам сверх лимита или при нарушении самозапрета.
- До 2026 года продлены антисанкционные меры в градостроительстве, включая особые правила по неустойкам, ДДУ и госэкспертизе.
- Установлена административная ответственность за нарушения при казначейском сопровождении госконтрактов.
- До марта 2028 года экологическое законодательство в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях применяется с особыми условиями.
- Ежегодное декларирование доходов госслужащих заменено непрерывным автоматизированным антикоррупционным контролем.
- Упрощен порядок оформления добровольного согласия пациентов на участие в клинических исследованиях лекарств.
- До 1 января 2027 года продлен упрощенный доступ к медицинской и фармацевтической деятельности в Донбассе и Новороссии.
- Правительство сможет утверждать льготные коэффициенты для подтверждения производства российской промышленности в новых регионах.
- Унифицирован порядок распределения субсидий, грантов и иной господдержки юрлицам, ИП, физлицам и НКО.
- Исполнитель освобождается от 50-процентного штрафа, если некачественная услуга оказана по вине потребителя.
- Документы на рыбоводство, выданные украинскими властями в Донбассе и Новороссии, действуют до 1 января 2028 года.
- Период службы в добровольческих формированиях включается в стаж для назначения пенсии за выслугу лет.
- Переходный период действия норм о зонах с особыми условиями использования территорий продлен до 2033 года.
- В Москве пройдет эксперимент по использованию автоматической фиксации и ИИ для выявления нарушений благоустройства.
- Срок вывода из эксплуатации старых полигонов ТБО перенесен с 2026 на 2028 год.
- Крайний срок аккредитации Российского сельскохозяйственного центра перенесен с 2026 на 2030 год.
- Срок интеграции Донбасса и Новороссии в систему образования РФ продлен до 1 января 2028 года.
- Действие разрешений на оружие в ДНР и ЛНР продлено до 2027 года.
- Полномочия по регистрации имущества и прав на него в Крыму и Севастополе передаются Роскадастру.
- Срок включения Донбасса и Новороссии в систему спорта РФ продлен на два года - до 1 января 2028 года.
- Работодателям разрешено закреплять в коллективных договорах меры поддержки сотрудников, участвующих в волонтерской и благотворительной деятельности.
- Эмитенты облигаций в валютах недружественных стран получили право до 31 декабря 2026 года без ограничений обменивать их на рублевые аналоги равной стоимости.
- Особый порядок создания международных компаний продлен до конца 2026 года.
- Оператор системы маркировки товаров теперь определяется на основании соглашения о государственно-частном партнерстве.
- В законодательстве закреплен порядок оценки доли участника общества, принимающего решение о выходе из него.
- Правительство РФ наделено полномочиями присваивать статус НМИЦ не только федеральным, но и региональным медицинским и научно-исследовательским организациям.
- Все религиозные организации, действовавшие на территории Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей на день их воссоединения с РФ, должны привести свои учредительные документы в соответствие с законодательством РФ не позднее 15 марта 2027 года.
- Арендатор может пересматривать рыночную стоимость недвижимости только с согласия ее собственника.