В РФ продлили особый порядок создания международных компаний до 2026 года

УК может решить не отказывать заявителю в передаче документов, даже если иностранное юрлицо предоставило неполные или несоответствующие сведения
13:26

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Особый порядок создания международных компаний продлен до конца 2026 года. Закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Так, если иностранное юрлицо не может предоставить госрегистрации копию устава, годовой финансовой отчетности за последний год, с приложением копии аудиторского заключения, или же документ об уплате госпошлины, он должен предоставить объяснение причины в управляющую компанию (УК). Это распространяется и на случаи, когда у компании нет документов для регистрации выпуска акций, о госрегистрации учредителей или же сведений о бенефициаре.

Помимо этого, если подписанные документы предоставило не уполномоченное на это лицо, оно также должно объясниться с УК.

УК может решить не отказывать заявителю в передаче документов, даже если иностранное юрлицо предоставило неполные или несоответствующие сведения.

До 2026 года продлевается и положение, согласно которому при регистрации международной компании в порядке редомициляции иностранное юрлицо может представить копию решения высшего органа управления об изменении его внутренних норм и об утверждении устава международной компании. 

