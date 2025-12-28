Исполнитель не будет платить штраф, если оказал услугу плохо по вине заказчика

Речь идет также о случаях, когда потребитель сам уклонялся от выполнения обязательств

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Исполнитель не будет платить штраф в 50% от суммы, которую суд присудил потребителю, если по вине этого потребителя услуга была оказана некачественно. Закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Речь идет также о случаях, когда потребитель сам уклонялся от выполнения обязательств, что и стало причиной отсутствия возможностей у исполнителя добровольно удовлетворить требования потребителя.

Штраф в 50% также не будет взыскан, если исполнитель не выполнил условия договора из-за того, что его контрагент задержал поставку нужных для этого товаров. Исключением является случай, когда исполнитель сам неразумно подошел к выбору такого контрагента.

Если до того, как потребитель обратился в суд, он заключал медиативное соглашение, штраф не взыскивается. Однако санкция не будет применена, если медиативное соглашение не было исполнено по вине изготовителя.

В случае возврата технически сложного товара плохого качества потребитель может потребовать возместить разницу между ценой этого товара и ценой аналогичного товара на момент добровольного удовлетворения требования. При этом такая разница определяться не будет, если при заключении договора продавец обманул потребителя по поводу технических характеристик. В таком случае потребитель будет вправе требовать возмещения разницы между ценой товара, установленной договором, и ценой соответствующего товара на момент добровольного удовлетворения такого требования.

Помимо этого, согласно закону правительство РФ в 2026 году может разработать для исполнителей перечень товаров, устранение недостатков которых будет происходить с определенными особенностями. Перечень таких товаров тоже определит кабмин. Он также может установить особенности применения неустойки за плохое исполнение обязательств по договорам купли-продажи этих товаров из перечня и определить особые способы определения размера ответственности за это.

О неустойках

Помимо этого, потребитель не может уступить право требования об уплате неустойки лицу, которое не является потребителем в случае, если такая уступка совершается до вступления в законную силу решения суда о взыскании неустоек. При совершении такой сделки она признается недействительной.

При этом, если другое не предусмотрено законом, сумма неустойки не может быть больше сумы, которую потребитель заплатил по договору купли-продажи товара. В случае, если неустойка несоразмерна сумме нанесенного ущерба, суд имеет право ее уменьшить.