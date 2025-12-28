Путин подписал закон о расширении сети исследовательских медцентров

Кабмин сможет определять критерии, согласно которым будет присваиваться статус НМИЦ

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает правительству РФ полномочия присваивать статус НМИЦ организациям, занимающимся научной и научно-исследовательской деятельностью не только федерального подчинения, но и региональным лечебным учреждениям.

Изменения вносятся в закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Согласно поправкам, кабмин сможет определять критерии присвоения статуса НМИЦ, устанавливать порядок организации их деятельности, а также заниматься вопросами присвоения и прекращения статуса.

Помимо этого, Минздрав или исполнительные органы региона, в ведении которых находятся лечебные учреждения, смогут обращаться в правительство с ходатайством о присвоении им статуса НМИЦ. В случае одобрения статуса инициировавший процедуру орган наделят полномочием по организации деятельности НМИЦ.

Закон вступит в силу 1 апреля 2026 года. Действующие НМИЦ сохранят свой статус в течение 180 дней со дня вступления в силу закона или до дня присвоения правительством таким организациям статуса НМИЦ.

НМИЦ - это национальный медицинский исследовательский центр, учреждение Минздрава России, которое занимается разработкой, внедрением инноваций, научной деятельностью и оказанием высокотехнологичной медицинской помощи по определенному профилю (кардиология, онкология, травматология, педиатрия и др.). Эти центры координируют работу других медицинских учреждений по всей стране, готовят кадры и внедряют новейшие методы лечения.