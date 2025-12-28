Оператор системы маркировки товаров теперь определяется договором о ГЧП
МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Оператор системы маркировки товаров теперь определяется соглашением о государственно-частном партнерстве (ГЧП). Закон подписал президент РФ Владимир Путин.
Такой договор может быть, согласно поправкам к закону "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве", между российским юридическим лицом и РФ в лице Минпромторга. Такие же правила действуют и для оператора системы мониторинга маркировки лекарств.
Ранее оператора системы определял кабмин - это был ЦРПТ (Центр развития перспективных технологий), который управлял единой национальной системой "Честный знак".
Оператор информационной системы мониторинга маркировки обеспечивает формирование кода проверки с использованием технических средств его формирования, а также предоставляет коды маркировки, на основе которых формируются средства идентификации и обеспечивается мониторинг движения товаров. Размер платы за такие услуги определяет кабмин. При этом в течение срока действия этого соглашения правительство РФ не может менять сумму оплаты услуг оператора и длительность соглашения.
Закон вступил в силу.