Религиозные общины Донбасса должны привести уставы в соответствие с законами РФ

Завершить приведение учредительных документов в соответствие с законодательством необходимо до 15 марта 2027 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Все религиозные организации, действовавшие на территории Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей на день их воссоединения с РФ, должны привести свои учредительные документы в соответствие с законодательством РФ не позднее 15 марта 2027 года. Закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Также на указанный срок продлевается возможность приведения учредительных документов в соответствие с законодательством РФ для юрлиц с указанных территорий, если у них не имелось объективной возможности привести свои документы в соответствие в ранее установленные сроки.