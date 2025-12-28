В коллективном договоре закрепят меры поддержки волонтеров

Авторы документа считают, что корпоративное волонтерство улучшает климат в организации и повышает вовлеченность сотрудников

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому компании получили право включать в коллективный договор меры поддержки сотрудников, занимающихся волонтерством и благотворительностью.

Изменения внесены в статью 41 Трудового кодекса РФ. Корпоративное волонтерство является актуальной и эффективной формой проявления социальной ответственности компаний и их сотрудников, считают авторы документа. Также оно улучшает климат в организации, укрепляет корпоративную культуру, повышает лояльность и вовлеченность сотрудников, а это в свою очередь положительно влияет на экономические показатели.

Кроме того, данным законом закрепляется норма, согласно которой занимающие должность руководителя государственного или муниципального учреждения начнут представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Аналогичные сведения должны будут предоставлять работники государственных корпораций, публично-правовых компаний и государственных компаний.