Пересмотр стоимости квартиры теперь возможен с согласия собственника

Закрепляется норма, согласно которой правообладатель объекта недвижимости, который не является его собственником, при подаче заявления об установлении его рыночной стоимости будет обязан прилагать к нему также согласие собственника

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Арендатор может пересматривать рыночную стоимость недвижимости только с согласия ее собственника. Закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Документ инициирован правительством РФ. В законе "О государственной кадастровой оценке" закрепляется норма, согласно которой правообладатель объекта недвижимости, который не является его собственником, например, арендатор, при подаче заявления об установлении его рыночной стоимости будет обязан прилагать к нему также согласие собственника на установление кадастровой стоимости в размере рыночной. Такое требование не распространяется на недвижимость в федеральной или муниципальной собственности.

Также закон наделяет Роскадастр полномочиями, в частности, по ведению фонда данных государственной кадастровой оценки и по установлению требований о направлении в ППК сведений и материалов, необходимых для включения в указанный фонд данных, по ведению государственного мониторинга проведения государственной кадастровой оценки и установлению предельного срока официального опубликования акта об утверждении результатов определения кадастровой стоимости.