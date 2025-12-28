Валютные облигации можно будет обменять на рублевые до 2027 года

Номинал в рублях РФ будет рассчитываться в соответствии с курсом ЦБ на дату решения о выпуске бумаг

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Эмитенты облигаций, номинированных в валюте недружественных стран, смогут до 31 декабря 2026 года включительно без ограничений обменивать их на аналогичные по стоимости рублевые. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Срок погашения таких рублевых бондов должен соответствовать тому, что уже установлен для валютных. Номинал в российских рублях должен рассчитываться в соответствии с курсом Банка России на дату решения о выпуске бумаг.

Для упрощения процесса обмена закон снимает целый ряд ограничений, устанавливаемых для обычных случаев. В частности, не ограничен 10 млн рублей номинал одной субординированной облигации, также снимаются законодательные требования по одобрению крупных сделок.

Кроме того, приобретение эмитентом таким образом - в обмен на рублевые - собственных валютных облигаций не будет считаться поводом для держателей бумаг требовать погашения бондов.

Закон вступил в силу с момента его опубликования.