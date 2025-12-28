Процесс оценки доли решившего выйти из ООО пайщика закрепили законодательно

Процедура описана в законе, подписанном президентом РФ Владимиром Путиным

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Процедура оценки доли решившего выйти из нее участника общества закреплена в правовом поле. Закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Так, если пайщик ООО не согласен на выплату стоимости доли или ее части в уставном капитале общества, то стоимость чистых активов определяется на основании рыночной стоимости активов общества и его обязательств.

В таком случае цена чистых активов будет равна разнице между рыночной стоимостью активов общества и рыночной стоимостью его обязательств. Сама стоимость определяется по состоянию на дату перехода доли в следующих случаях: если устав общества запрещает отчуждение доли третьим лицам и другие участники общества отказались от их приобретения, а также если доля исключенного участника переходит к самому обществу. Расчет будет производить оценщик, которого привлекла организация.

Заявление на определение стоимости чистых активов должно подать лицо, которому и должна быть выплачена действительная стоимость доли. При этом заявление не требует удостоверения.

Закон вступил в силу.