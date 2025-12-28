В РФ продлили переходный период для зон с особыми условиями пользования

Документ был инициирован правительством, изменения внесены в Земельный кодекс

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Переходный период для действия норм о зонах с особыми условиями использования территории продлили в России до 2033 года. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Документ был инициирован правительством РФ, изменения внесены в Земельный кодекс РФ. В России уже несколько лет идет реформа зон с особыми условиями использования территории: это санитарные и охранные пояса вокруг заводов, линий электропередач, газопроводов, аэропортов, объектов культурного наследия.

Подобные зоны нужны для безопасности людей и сохранности инфраструктуры. Однако переходный режим был установлен в 2018 году и подходил к завершению. У регионов, застройщиков и собственников возникал риск правового разрыва, когда старые подзаконные акты перестанут работать, а новые положения еще не утверждены.

Закон сдвинул эти сроки на 2031-2033 годы и тем самым оставляет в силе действующий порядок установления и изменения зон. Для россиян это означает, что стройки, реконструкция и регистрация прав на участки в зонах вокруг инфраструктурных объектов продолжают оформляться по привычным процедурам, без массовой приостановки проектов из-за исчезновения правовой базы.

В Земельном кодексе РФ фиксируется, что положения о зонах могут устанавливать особый режим для городов федерального значения и для территорий в границах населенных пунктов. Для органов власти поправки дают дополнительное время, чтобы спокойно доработать и утвердить типовые положения по всем видам зон, проверить их на стыковку с градостроительными регламентами и региональными нормами. Помимо прочего, блок поправок связан с содержанием будущих положений о зонах. Так, правительству дается возможность прописывать перечни технических и организационных мероприятий, которые снижают риски: экраны, системы мониторинга, инженерная защита, контроль за выбросами и шумом.

Закон вступит в силу 31 декабря текущего года.