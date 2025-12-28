В пекарнях "Машенька" выросло число покупателей после "Итогов года" с Путиным

Спросом пользуется весь ассортимент продукции, отметила работница одной из пекарен

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Число покупателей в сети подмосковных пекарен "Машенька" выросло за неделю, прошедшую после "Итогов года" с президентом РФ Владимиром Путиным, в рамках которой владелец бизнеса задал вопрос главе государства, а затем отправил ему вкусный набор из выпечки. Об этом рассказали корресспонденту ТАСС в двух пекарнях сети, расположенных в Люберцах и Жуковском.

"Да, конечно, число покупателей у нас прибавилось, причем спросом пользуется весь ассортимент продукции", - сказала работница одной из пекарен. Представительница другой, в свою очередь, заметила, что многие клиенты, смотревшие прямой эфир с президентом или репортажи о нем в новостях, по-прежнему интересуются, какую именно выпечку отправили в подарок главе государства и приобретают такую же.

Ранее владелец семейного предприятия Денис Максимов рассказал ТАСС, что приток посетителей в пекарню "Машенька" возрос сразу после вопроса президенту. Причем, некоторые покупатели приезжают из достаточно отдаленных населенных пунктов, находящихся в 10-15 км. Он отмечал, что лично общался с людьми в зале. "Многие выражали поддержку, поддерживали тот вопрос, который я задал, говорили, что он правильный. Радовались, что я смог напрямую обратиться к президенту и получить напрямую ответ от него", - сказал Максимов ТАСС. Он напомнил, что в своем вопросе, касающемся изменений налогообложения, говорил, что ситуация для его бизнеса стала непростой.

После общения во время прямой линии Путин получил от пекарни корзину с выпечкой и в ответ направил Максимову свою корзину с новогодними угощениями. Последнюю вручили владельцу "Машеньки" и членам его семьи в пекарне в подмосковных Люберцах - той, на фоне которой был задан вопрос главе государства.

19 декабря в эфире "Итогов года" Максимов рассказал Путину о своем небольшом семейном бизнесе и попросил прокомментировать ситуацию с налоговыми изменениями. Президент ответил ему, а кроме этого, обратил внимание на ласковое название пекарни - "Машенька". Путин поинтересовался, в честь кого выбрано наименование, расспросил предпринимателя о выпечке и попросил прислать "чего-нибудь вкусненького" на пробу. На следующий день пресс-служба президента опубликовал видео, как Путин в Кремле пробует выпечку, полученную из пекарни, и поздравляет владельца "Машеньки" с наступающим Новым годом.