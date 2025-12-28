Действие документов на рыболовство в Донбассе и Новороссии продлили до 2028 года

Закон подписал президент РФ Владимир Путин

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Действие выданных еще украинскими властями документов, на основании которых ведется рыбоводство в Донбассе и Новороссии, продлено до 1 января 2028 года. Закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Речь также идет и о рыбоводных хозяйствах, расположенных в Донбассе и Новороссии или на прилегающих к ним территориях, деятельность которых так же осуществлялась на основании документов, выданных украинской властью. Все эти субъекты должны будут до 1 января 2028 года заключить с Росрыболовством договор пользования рыбоводным участком на оставшуюся часть срока.

Закон также устанавливает определение производственного контроля. Под ним понимается деятельность рыбоводных хозяйств, связанная с сохранением объектов товарной аквакультуры, которая в том числе выращивается с садками или при помощи других технических средств. Это положение закона вступает в силу с 1 марта 2027 года, а остальные - с сегодняшнего дня.