Кабмин получил право утверждать критерии происхождения продукции в Донбассе

Подтверждение соответствия критериям необходимо для последующего включения промышленной продукции в реестр

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ теперь сможет утверждать льготные коэффициенты к критериям подтверждения производства российской промышленности, произведенной в Донбассе и Новороссии, а также на прилегающих территориях. Закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Критериями подтверждения производства отечественной промышленной продукции являются специальный инвестконтракт, наличие акта экспертизы Торгово-промышленной палаты о соответствии производимой промышленной продукции определенным требованиям, акта о проведении оценки этой палатой и сертификата о происхождении товара, по которому Российская Федерация является страной происхождения товара. Коэффициенты же повышают или понижают эту долю.

Законом предусматривается установление льготных коэффициентов в рамках процедуры проверки соответствия критериям, предусмотренной Законом о промышленной политике.

Как поясняли авторы инициативы, подтверждение соответствия критериям необходимо для последующего включения промышленной продукции в реестр. В дальнейшем будут определены особенности применения льготного коэффициента, которые учитывают реализацию механизма подтверждения соответствия критериям, цикл нахождения российской промышленной продукции в реестре, а также социальную и промышленную конъюнктуру в Донбассе, Новороссии и на прилегающих к ним территориях.