В России ввели штрафы за нарушения при казначейском сопровождении

За несоблюдение требований о ведении раздельной бухгалтерии по госконтрактам, договорам, соглашениям предусмотрен штраф на должностных лиц в размере от 10 до 50 тыс. рублей

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об административном наказании за нарушения при казначейском сопровождении.

Согласно документу, Кодекс об административных правонарушениях РФ дополняется новыми статьями, регулирующими отдельные нарушения при осуществлении казначейского сопровождения. Так, за несоблюдение требований о ведении раздельной бухгалтерии по госконтрактам, договорам, соглашениям, если средства на исполнение этих контрактов подлежат казначейскому сопровождению, предусмотрен штраф на должностных лиц в размере от 10 до 50 тыс. рублей, на индивидуальных предпринимателей - от 5 до 10% цены контракта, но не более 250 тыс. рублей, на юрлиц - от 50 до 10% от цены контракта, но не более 500 тыс. рублей.

Кроме того, законом устанавливается штраф за нарушение при казначейском сопровождении госзаказчиком, получателем бюджетных средств срока отчета об операциях с выделенными средствами. Размер штрафа составит от 10 до 50 тыс. рублей - для должностного лица, от 1 до 5% от цены госконтракта, но не более 200 тыс. рублей - для юрлица.

Дела по указанным статьям будет рассматривать Федеральное казначейство. От его имени рассматривать дела смогут руководитель Федерального казначейства и его заместители, руководитель структурного подразделения, а также руководители территориальных органов казначейства, их заместители.