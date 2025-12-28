В России упростили выдачу лицензий на продажу алкоголя

Документ сокращает срок рассмотрения заявлений соискателей с 30 календарных дней до 15 рабочих дней

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Выдача лицензий на розничную продажу алкоголя упрощена. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Документ, инициированный правительством РФ, направлен на оптимизацию процесса получения лицензии как на розничную продажу алкогольной продукции, так и на продажу алкоголя в заведениях общественного питания. Закон сокращает срок рассмотрения заявлений соискателей с 30 календарных дней (с возможностью продления еще на 30 дней) до 15 рабочих дней (с возможностью продления не более чем на 25 рабочих дней). Также сокращается перечень документов, которые нужно предоставить для получения лицензии.

Расширяются способы подачи заявления на лицензию: подать его и получить решение по нему можно будет не только через "Госуслуги", но и через региональные порталы госуслуг, например, на mos.ru. Все документы нужно будет подавать в электронном виде с электронной подписью.

Помимо этого, решение о выдаче лицензии на перевозки автомобильным транспортом этилового спирта и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25% либо об отказе в выдаче такой лицензии, принимается в течение 14 рабочих дней со дня регистрации документов заявителя. Продлеваются сроки применения отдельных положений ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" на территориях воссоединенных субъектов РФ.

Устанавливается, что с 1 января по 31 декабря 2026 года разрешаются хранение и поставки абсолютированного этилового спирта (ректификованного этилового спирта, содержащего не более 0,2% воды по объему), в том числе денатурированного абсолютированного этилового спирта, организациями, имеющими либо имевшими лицензию на производство, хранение и поставки произведенного биоэтанола и производившими такой спирт в 2025 году на основании соответствующей нормы закона.

Закон вступит в силу с 1 января 2026 года, за исключением положений, для которых установлены иные сроки вступления их в силу.